Avanzan los trabajos de Vialidad Nacional en el Paso Garibaldi, informó Agustín Coto

Finalizada la veda invernal, se encuentran en marcha las tareas necesarias en base al monitoreo que se realiza de manera permanente. Las obras, que permitirán prolongar la vida útil de la calzada y garantizar la integridad estructural en el sector denominado Terraza 8 en la Ruta Nacional N° 3, se desarrollan sin interrupciones al tránsito vehicular.

Vialidad Nacional se encuentra ejecutando una serie de obras en el Paso Garibaldi, que tienen como objetivo garantizar la integridad estructural y asegurar mayor seguridad para quienes transitan por esa zona en la Ruta Nacional N° 3. Las mejoras se desarrollan sin interrupciones al tránsito.

Al respecto el Senador electo, Agustín Coto, indicó que “estos trabajos tan importantes surgen del monitoreo permanente por parte de Vialidad Nacional en las estructuras viales, que incluyen mediciones topográficas, revisiones estructurales y colocación de testigos para verificar posibles movimientos”.

Coto destacó el avance de los trabajos y la decisión de no interrumpir el tránsito, ya que “de esta manera se permite dar continuidad a la circulación de vehículos particulares y de transporte de carga y pasajeros, se evitan inconvenientes y molestias al tiempo que se avanza con las obras”, valoró el Senador electo.

Los trabajos se pusieron en marcha una vez finalizada la veda invernal. Esta obra, en uno de los sectores más transitados dentro de Tierra del Fuego, se suma a otras que se encuentran en etapa de planificación y cumplimiento de procesos administrativos previos a la ejecución.

Como parte de estos trabajos, orientados a evitar y controlar el asentamiento de la estructura que soporta el sector denominado Terraza 8, se concretó la construcción de un muro de contención con gaviones, asentados sobre una losa de hormigón; utilizando materiales resistentes como piedra bola, geotextil y alambre tejido.

Paralelamente, se ejecutó un desvío del alcantarillado preexistente para prevenir socavaciones; y se instalaron cordones cuneta antes y después de la estructura en la parte superior de la terraza, con el fin de mejorar el escurrimiento superficial y evacuar líquidos del sector intervenido.

Los trabajos viales continuarán en la zona de la Terraza 8 con el objetivo de garantizar la integridad estructural; con intervenciones específicamente vinculadas a rellenar y compactar el suelo con material adecuado, prevenir daños por erosión y por desgaste natural, que permitirán prolongar la vida útil de la calzada y la estructura.

Se solicita a los conductores que circulen con precaución a los fines de permitir el avance de las tareas, que redundarán en mejor transitabilidad y seguridad vial en el Paso Garibaldi.