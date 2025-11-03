Se realizará una nueva edición de la Capacitación Integral de Inclusión Laboral

El Ministerio de Trabajo y Empleo, en conjunto con el CENS 2 y el Bachillerato Popular, acercan a los alumnos y ex alumnos una nueva edición de la Capacitación Integral de Inclusión Laboral. La misma se llevará a cabo en Tolhuin, el próximo miércoles 5 de noviembre en el Colegio Trejo Noel (Rupatini 379).

Durante la jornada se abordarán, de manera participativa, práctica y orientada a resolver las inquietudes de los participantes, distintos ejes vinculados al mundo del trabajo.

Entre ellos, la elaboración de currículum vitae, con estrategias para destacar habilidades y experiencias; la preparación para entrevistas laborales, incorporando herramientas de comunicación efectiva y autoconfianza; nociones fundamentales de higiene y seguridad en el ámbito laboral; asesoramiento jurídico gratuito en materia de derechos laborales; y herramientas para la prevención de la violencia y/o acoso laboral.

La propuesta es gratuita y está orientada tanto a personas que se encuentran en la búsqueda de empleo como a trabajadores en actividad. Las personas interesadas en participar podrán contactarse directamente con las instituciones educativas vinculadas.

También podrán hacerlo de manera presencial en la delegación del Ministerio de Trabajo y Empleo en Tolhuin, ubicada en Pedro Oliva 526, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas.