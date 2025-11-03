Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Se informa la acreditación de haberes a jubilados y pensionados de la Caja

La Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS informa a sus beneficiarios jubilados y pensionados que a partir de las 00.00 horas del día 5 de noviembre se efectivizará el pago de haberes correspondientes al mes de octubre 2025.

Recordamos que ante cualquier duda podrán contactarse mediante los siguientes correos electrónicos: http://consultas@cpsptf.gob.ar consultasriogrande@cpsptf.gob.ar o por medio de mensaje de WhatsApp a través de los números: • 2901-649285 (Ushuaia)

• 2964-698588 (Río Grande y Tolhuin).

Más información en: http://cpsptf.gob.ar

