La obra teatral “La Espuma del Mar en la Isla del Silencio” presentará sus últimas funciones

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, en una coproducción junto al Teatro Nacional Cervantes, llevará adelante en el Centro Cultural Esther Fadul las últimas funciones de la obra teatral “La Espuma del Mar en la Isla del Silencio”, espectáculo íntegramente compuesto por artistas fueguinos y fueguinas.



Dicha propuesta, que es parte del programa TNC Produce en el País que el Teatro Nacional impulsa y cuenta con la coproducción de la Municipalidad de Ushuaia, ya realizó 17 funciones en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi, contando con más de 2.500 espectadores.

Parte de las actividades, 44 instituciones educativas de la ciudad, de nivel inicial, primario, secundario y de jóvenes y adultos, disfrutaron de este espectáculo que cuenta con las actuaciones de Mariano Monsalve, Sara Risoglio, Gustavo Salcedo y Gladiola García, quiénes fueron seleccionados tras un proceso de audiciones, bajo el libreto de Carlos Diviesti y la dirección de Victoria Lerario.



Cerrando su ciclo de funciones en la Sala Niní Marshall, el día domingo la presentación de “La Espuma del Mar” contó con una muestra de cierre en el Foyer “Ego Pereda”, donde gracias a la colaboración de Héctor Monsalve y el archivo histórico del Monte Cervantes, se volvió a escuchar la bocina a vapor del buque luego de permanecer casi un siglo bajo las aguas del Onashaga. Las próximas presentaciones serán en el Centro Cultural Esther Fadul el día martes 11 y jueves 13 para instituciones educativas, contando el miércoles 12 de noviembre a las 19:00 horas con la última función abierta al público.

Las instituciones educativas que deseen acceder a este beneficio y ver de forma gratuita “La Espuma del Mar en la Isla del Silencio”, podrán inscribirse en el siguiente formulario: https://n9.cl/xhtrxm.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, subrayó “la importancia de contar con un Estado municipal que propone políticas públicas para seguir fortaleciendo el arte y la cultura, fomentando el desarrollo del circuito teatral en nuestra ciudad. Nos llena de orgullo ser parte de esta producción fueguina, con actores y actrices que exhiben el gran talento que hay en nuestra provincia”.



Por su parte la directora de la obra, Victoria Lerario, agradeció “el apoyo de la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, en esta coproducción con el Teatro Nacional Cervantes. Todo el equipo agradece especialmente al personal de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi por el trabajo en equipo, la generosidad y la alegría en cada función”.