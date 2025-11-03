Inician los pagos correspondientes a las becas académicas 2025

El Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, a través del Consejo Provincial de Becas, informa que se estará efectuando el repago de la primera cuota de las Becas Académicas 2025.

Las y los beneficiarios estarán recibiendo por mensaje de texto a través del número de WhatsApp del Consejo (2964) 525414 el código PIN. Una vez recibido deberán presentarse en los cajeros habilitados como Punto Efectivo de la Red Link, con número de PIN y de DNI a fin proceder al cobro de la Beca.

Se recuerda que cuentan con tres oportunidades antes de bloquear el PIN. Ante el segundo intento fallido, comunicarse de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 horas a los siguientes números:

Rio Grande: 2964-444261

Ushuaia: 2901- 432674

Whatsapp: 2964-525414 (solo texto)

Para más información sobre las Becas podrán ingresar a la web: https://educacion.tierradelfuego.gob.ar/becas/