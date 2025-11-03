 El martes comienza el análisis del Presupuesto para el 2026

El presupuesto provincial para el 2026 comenzará a ser analizado por las y los Legisladores que integran la Comisión de Presupuesto y Economía Nº 2 que preside Federico Sciurano (FORJA).

Se trata del asunto http://Nº 303/25 mensaje del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) Nº 04/25 y está previsto que inicie el próximo martes 4 a partir de las 9:30, hasta el martes 18.

Según detallaron desde la dirección de Comisiones, a través del memorando interno Nº 049/25, serán siete jornadas de debate en las que se espera la presencia de autoridades del Ejecutivo, integrantes del Poder Judicial y representantes de entes descentralizados. En el siguiente enlace encontrarán las reuniones previstas: https://www.legistdf.gob.ar/wp-content/uploads/2025/10/Comision-2-Presupuesto-2026-V3-24-10-25.pdf