La Agencia de Innovación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través del Polo Creativo Centro de Tolhuin, impulsa el Proyecto “Trinity Tolhuin”, una iniciativa que consolida a la ciudad como centro habilitado para los exámenes internacionales del Trinity College London, uno de los organismos más reconocidos del mundo en la certificación del idioma inglés como lengua extranjera.

Con este logro, el Polo Creativo de Tolhuin se convierte en el primer Centro Examinador Oficial del Trinity College London de la provincia, un hito que reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con la ampliación de oportunidades educativas, el fortalecimiento de las competencias lingüísticas y la internacionalización de la formación local.

El proyecto tiene como objetivo general fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del inglés desde una perspectiva inclusiva y territorial, gestionando la asignación de becas de formación y exámenes destinados a niñas, niños y jóvenes, conformando un grupo integrado por estudiantes de 7 a 11 años para el examen inicial de diciembre de 2025.

La propuesta se desarrollará en diferentes fases que contemplan la organización estratégica, la obtención y exhibición de la certificación oficial del centro habilitado, la gestión transparente de becas y la preparación del grupo de examen, en articulación con el equipo docente y técnico del Polo Creativo Centro de Tolhuin.

En una primera etapa, el equipo responsable llevará adelante reuniones de planificación, definición de responsabilidades y seguimiento del proyecto.

Posteriormente, se avanzará en la adjudicación de 20 becas, cuyo proceso se desarrollará de manera transparente y participativa, a través de una jornada integral de selección. Este encuentro tendrá como objetivo involucrar a todos los participantes del programa (de 7 a 11 años) en una experiencia lúdico-formativa, donde se buscará detectar potencialidades en comprensión, escucha y expresión oral en inglés, así como también habilidades de trabajo en equipo, compromiso y creatividad.

Durante la jornada, se evaluarán los siguientes criterios de selección: Participación activa: 30%. Nivel de comprensión y expresión oral: 30%. Actitud colaborativa y compromiso: 20%. Creatividad y motivación: 20%.

De este proceso surgirán los beneficiarios que participarán en el examen de diciembre, representando a Tolhuin como el primer grupo local certificado bajo los estándares internacionales del Trinity College London.

Uno de los ejes centrales del proyecto será la conformación del grupo de examen, compuesto por niñas y niños que asisten al Polo Creativo Tolhuin. Esta acción representa una experiencia significativa de aprendizaje y crecimiento, ya que permitirá a los participantes fortalecer sus competencias comunicativas en inglés, desarrollar confianza y alcanzar una certificación internacional reconocida en más de 60 países.

La iniciativa, además de posicionar a Tolhuin dentro del mapa global de certificaciones del Trinity College London, promueve la democratización del acceso a oportunidades educativas de calidad, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con la formación en idiomas, la innovación educativa y la ampliación de horizontes para las infancias y juventudes fueguinas.

