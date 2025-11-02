Se abren las inscripciones para jóvenes y adultos que deseen terminar la secundaria

El Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, abre las inscripciones de educación secundaria para jóvenes y adultos para el Ciclo Lectivo 2026.

La propuesta está destinada a mayores de 18 años que hayan finalizado sus estudios primarios y deseen culminar sus estudios secundarios a través de los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) y Bachilleratos Populares, ofreciendo tanto la modalidad presencial como semipresencial.

Para cursada presencial las inscripciones se realizarán desde el 3 al 28 de noviembre. Se ofrece una duración de 3 años o menos para quienes tienen los estudios secundarios incompletos a través de diversas orientaciones y especialidades y otorgando título oficial con validez nacional.

En cuanto a la modalidad de cursada semipresencial las inscripciones están abiertas todo el año, correspondiendo a las siguientes instituciones:

-Ushuaia: C.E.N.S. Nº 3, Nº 15, Nº 302 y Nº 364.

-Tolhuin: C.E.N.S. Nº 2.

-Río Grande: C.E.N.S. Nº 1, Nº 18 Sede, Anexo Esc.10, Anexo Esc.46.

Esta modalidad no requiere asistir a clase diariamente, se avanza por materias según el propio ritmo y posibilidades, se otorga material de estudio para el aprendizaje autónomo y espacios de apoyo y evaluaciones presenciales, con una cursada no graduada (se pueden cursar materias de distintos años) y no anualizada (se puede iniciar la cursada de una materia en cualquier mes del año), otorgando también título oficial con validez nacional.

La documentación necesaria a presentar para inscribirse en cada institución es Copia de DNI, Certificado Analítico Parcial o copia de Libro Matriz de Nivel Secundario o copia de Certificado de Finalización del Nivel Primario.

Para conocer todos los establecimientos educativos de la modalidad de Educación para Jóvenes y Adultos de la provincia y sus orientaciones podrán ingresar al link:https://educacion.tierradelfuego.gob.ar/instituciones-de-nivel-secundario-de-epja/