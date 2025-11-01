CRONOGRAMA DE ATENCIÓN EN CAPS ESTE FIN DE SEMANA

📌 Sábado 1 de noviembre

🔹CAPS 1 de 10 a 18 h. – Tel.: 2901 591101- Facundo Quiroga 2366 San Vicente. Atención medicina general, psicología, trabajo social y enfermería, consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales)

🔹CAPS 4 de 10 a 18 h.- Tel.: 2901 591104 – Av. Alem 3900. Atención de medicina general, enfermería, trabajo social, odontopediatría y asistente dental. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

🔹CAPS 5 de 10 a 18 h – Tel.: 2901 591105 – Independencia 780 – Barrio Bahía Golondrina. Atención medicina general, medicina adolescente, nutrición y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

🔹CAPS 6 de 10 a 18h. Tel.: 2901 591106 – Pioneros Fueguinos 4373 Barrio Mirador de los Andes. Atención médica de adultos, médico generalista enfermería y obstetricia. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales)

🔹CAPS 8 de 10 a 18 h. Tel.: 02901 591108 – Bahía de los Renos 3144 Barrio Pipo. Atención medicina general, agente sanitario, enfermería, agente sanitario, odontología y asistente dental. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

RÍO GRANDE

🔹 CAPS 4 de 12 a 18 h. Tel.: 445284/2964-697309. Visic 3077. Atención médica: controles programados y enfermos a demanda. Vacunación de calendario obligatorio a todas las edades, vacunación COVID 19. Entrega de anticonceptivos, vitamina D y asesorías en salud sexual.

🔸CAPS 5 de 12 a 18 h. Tel.: 443520/2964-698533. Av. San Martín 2440. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19 y asesorías en salud sexual.

Guardia odontológica en el HRRG de 8 a 20 h.

TOLHUIN

🔹 CAT de 8 a 20 h. Tel.: 2901-492121. Av. Los Selknam 273. Vacunatorio, enfermería, odontología (a demanda). Ante urgencias y/o emergencias concurrir al Hospital Modular – Av. Los Ñires 149 entre Ruta 3 y calle Santiago Rupattini.