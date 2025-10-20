La Matiné +60 celebró el Día de la Madre con música y alegría

La Secretaría de Representación Política del Gobierno de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Enlace Institucional, llevó adelante la tercera edición de la “Matiné +60” en el gimnasio de la Escuela Provincial N.º 2, de la ciudad de Río Grande.

Cientos de vecinos y vecinas participaron de una noche inolvidable, llena de alegría y celebración, con música del recuerdo para homenajear a las madres en su día. Durante la fiesta se realizaron concursos de baile y sorteos, gracias a la colaboración de diversos comercios y emprendimientos locales.

En este sentido, la subsecretaria de enlace institucional, Karina Gonzalez expresó que “nuevamente compartimos una hermosa noche con las personas mayores, mucho baile, alegría, encuentro y grandes sorpresas esperando el día de la madre, creemos importante continuar con esta propuesta tan solicitada, un espacio en el que vemos el impacto positivo que tiene esta actividad en sus vidas”

“Verlos sonreír, bailar y disfrutar de la música es un regalo. Es un privilegio ser parte de su alegría. Agradecemos a todas las personas mayores que fueron parte de esta noche” expreso la funcionaria.