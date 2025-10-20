«Defendamos TDF es la única opción para ponerle un freno a Milei»

El candidato a Senador Nacional Gaston Díaz sostuvo que “En esta última semana de campaña seguiremos llevando un mensaje de esperanza a los fueguinos para que el próximo 26 de octubre nos den su voto de confianza.”

Consultado sobre lo que ha ido recogiendo de las reuniones mantenidas durante la campaña, Diaz sostuvo que “Hemos recorrido la provincia y sus distintos sectores de punta a punta, y notamos que el pueblo fueguino quiere recuperar el Estado que necesitamos. Y por eso digo un mensaje de esperanza, porque desde el Frente Defendamos Tierra del Fuego estamos convencidos que un modelo de Estado que funciona, y que se hace cargo de sus obligaciones, es la mejor manera de poner un freno al modelo motosierra.”

El candidato considera que “Nadie quiere pasarle una motosierra a un Estado que atiende la problemática de la educación buscando que nuestros hijos tengan clases y que los edificios escolares estén en buen estado. Del mismo modo que nadie quiere pasarle una motosierra a un Estado que se hace cargo de la salud pública, de la seguridad, de la provisión de energía eléctrica, que cuida el empleo y que cuida a los distintos aparatos productivos de nuestra Provincia.”

Frente a esa situación Gaston Díaz afirma “Por eso de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, decimos que Javier Milei quiere regresarnos al pasado, y llevarnos nuevamente a una discusión polarizada buscando distraer al pueblo argentino, escondiendo las deficiencias de su gestión a cargo del Estado Nacional.¨

Agregó que ¨Un Estado Nacional que ha frenado la producción, el comercio y el consumo. Que en 2 años no ha generado puestos de trabajo y nos ha vuelto a condicionar con las grandes potencias del mundo a través de una mesa de negocios financieros que solo benefician a unos pocos. Un Estado Nacional insensible que golpea cada miércoles a nuestros jubilados y que quita derechos a las personas con discapacidad. Somos el freno a esa mala manera de hacer política.”

Respecto de la situación provincial sostuvo “nos pasa lo mismo, tenemos un Estado que no resuelve los temas de los fueguinos y eso termina siendo funcional y favorece al modelo anti-estado que propone el Presidente de la Nación. Estamos convencidos que Defendamos Tierra del Fuego es la única opción para ponerle un freno a Milei y cortar con la decadencia de la provincia”

Para el candidato “Los argentinos, y en especial los fueguinos, nos merecemos un Estado que trabaje, con compromiso social, con valores, con principios y que por sobre todas las cosas cuide la industria, el trabajo, la producción, y nuestra soberanía.”

Por ultimo sobre su candidatura y su propósito, Gaston Diaz concluyó “Para eso me he formado en el ámbito público y en el ámbito privado, para ir al Congreso Nacional a poner a Tierra del Fuego de pie; para debatir solo con propuestas, sin agravios ni descalificaciones, y para poner palabra que cada vez que se ponga en riesgo nuestros sueños, nuestros derechos y nuestros intereses. Trabajaré incansablemente para que el pueblo argentino reconozca a la provincia grande de Tierra del Fuego como centro de un país bicontinental.”