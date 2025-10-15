Freiberger cuestionó la creación de una Dirección de Mayordomía: “Es una cachetada a los vecinos de Ushuaia”

La concejal Daiana Freiberger apuntó duramente contra el intendente Walter Vuoto tras la publicación del Decreto Municipal N°1624/2025, que oficializa la creación de la Dirección de Mayordomía, dependiente de la Subsecretaría Unidad Intendencia. La medida, publicada en el Boletín Oficial N°118/2025, establece una nueva estructura destinada a coordinar tareas internas dentro del edificio municipal y en actos protocolares.

“Es una cachetada a los vecinos de Ushuaia”, lanzó Freiberger, al considerar que la iniciativa “no solo es un despropósito administrativo, sino también una falta de respeto a los trabajadores municipales que día a día sostienen la gestión pública”.

Según el decreto, la nueva dirección tendrá a su cargo la supervisión del personal, el control del ingreso de terceros al edificio, la limpieza y mantenimiento, el manejo de insumos, el seguimiento del sistema de seguridad electrónica y la asistencia en eventos oficiales.

Para Freiberger, se trata de una decisión “alejada de la realidad de los empleados municipales”. “Estamos hablando de una dirección para que le alcancen el agua al Intendente. Realmente es una barbaridad. No representa lo que el empleado municipal necesita, el que va todos los días a trabajar”, cuestionó en diálogo con Radio Provincia.

La edil consideró que la creación de esta estructura es “una muestra más de cómo la gestión municipal se mira al espejo y se aplaude a sí misma, de espaldas a lo que necesitan los vecinos”. “Mientras hay trabajadores precarizados, que se sientan en sillas rotas, el intendente crea direcciones para controlar si funcionan o no las cafeteras”, ironizó.

Freiberger recordó además que “no es la primera vez que se avanza con estructuras sin sentido”, al mencionar como antecedente la Dirección de Baches, también creada por decreto. “Estamos creando nuevas estructuras, incorporando más gente al staff y desviando recursos que deberían destinarse a mejorar los servicios o los salarios”, advirtió.

La concejal también expresó su preocupación por la falta de actividad legislativa: “No se ha convocado a ninguna comisión, no hay trabajo en el Concejo Deliberante y el presupuesto todavía no fue presentado, cuando el plazo está por vencer. En el presupuesto anterior ni siquiera se contemplaron aumentos salariales, y hoy tenemos empleados municipales por debajo de la línea de pobreza”.

“Esto es una cachetada más a los vecinos que pagan sus impuestos y lo ven reflejado en la creación de una superestructura que solo sirve para aplaudir al intendente”, insistió.

Finalmente, vinculó su posición con su trabajo político dentro del espacio Defendamos Tierra del Fuego, desde donde impulsa “una gestión seria y transparente”. “Votar a Fuerza Patria hoy es votar a Walter Vuoto. Es votar este tipo de administraciones que crean direcciones de mayordomía mientras hay trabajadores precarizados”, subrayó.

“Mientras algunos disfrutan de oficinas con café servido, hay empleados que no llegan a fin de mes. Basta de precarizar a los buenos trabajadores municipales. Reconozcamos su labor en lugar de crear direcciones para controlar cafeteras”, concluyó Freiberger.