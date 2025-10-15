Educación continúa con el Programa Provincial de Actualización Docente 2025

El Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, a través de la Dirección Provincial de Educación Superior, llevó a cabo la 1° Mesa de trabajo sobre las funciones del Nivel Superior, denominado “Apoyo Pedagógico a las Escuelas (APE)” en el marco del Programa Provincial de Actualización Docente 2025, con el propósito de avanzar en la conceptualización, análisis y construcción colectiva de la función de Apoyo Pedagógico a Escuelas (APE).

Este primer encuentro fue dirigido por la Lic. Verónica Piovani y estuvo destinado a los equipos de gestión y gestión ampliada de los Institutos Superiores de Formación Docente de la provincia.

Piovani, docente e investigadora por la Universidad Nacional de La Plata, se ha desempeñado en diferentes roles directivos y técnicos en educación, principalmente como directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), hoy se encuentra colaborando como asesora en la Dirección provincial de Educación Provincial de la provincia.

“La función de apoyo pedagógico escuelas trata de cómo acercamos el trabajo que hacen las instituciones formadoras a la tarea de enseñanza cotidiana que llevan adelante las maestras, maestros y profesores en las escuelas. Un trabajo conjunto, de apoyo, que no solo sirve a las escuelas porque reciben el asesoramiento, acompañamiento, diseño de proyectos conjuntos, siempre con vistas a las mejoras de los aprendizajes de las chicas y los chicos, sino que también repercute en los institutos al involucrarse con las problemáticas, demandas, necesidades, de los cambios de las escuelas, sobre todo ahora, en tiempos de impacto de la trasformación tecnológica, del ingreso de la IA” señaló Piovani.

“El asesoramiento constante de los institutos y al mismo tiempo, que los institutos se empapen de lo que pasa en las escuelas, enriquece a unos y a otros, ese ha sido el núcleo de trabajo, organizar la puesta en marcha, que asocien, que involucren y que sostengan un trabajo constante de producción de conocimiento y de mejora entre los institutos y las escuelas” añadió.

La cartera educativa continuará convocando a actores clave de los niveles obligatorios en busca de generar aportes con vistas a consensuar un documento base provincial sobre esta función, así como organizar líneas posibles de trabajo con escuelas y colegios, en articulación con el Plan de Transformación Educativa Fueguina y teniendo como insumos los diagnósticos jurisdiccionales y los resultados de las evaluaciones a estudiantes, entre otros.

Desde el Plan de Transformación Educativa de la provincia se busca que los institutos, escuelas y colegios, se constituyan en entornos formativos integrados, donde se valoran los saberes construidos en la práctica, se revisan modelos de enseñanza y se experimentan propuestas innovadoras.