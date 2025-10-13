Ya son 153 emprendimientos fueguinos los que egresaron del Programa “Emprender para Crecer”

El Gobierno de la Provincia junto a Camuzzi concretaron el cierre de la 5ta Edición del Programa “Emprender para Crecer”. El evento se llevó a cabo en el SUM de la Dirección Provincial de Puertos y contó con la presencia de la ministro de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, la Secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández, el Director de Relaciones institucionales de Camuzzi, Rodrigo Espinosa y Virginia Ferrer de su equipo, así como Nicolás Agra, de la consultora “Sinocal” a cargo de las mentorías realizadas.

Durante la jornada se reconoció a los 32 emprendimientos que finalizaron el Ciclo, el cual estuvo orientado a fortalecer sus capacidades, consolidar proyectos y promover el desarrollo de nuevos emprendimientos en toda la provincia.

En esta edición se concretaron 12 talleres grupales, más de 135 mentorías individuales y se gestaron más de 80 potenciales vinculaciones estratégicas entre los representantes de los emprendimientos. Cabe destacar que desde su inicio, el programa ya graduó un total de 153 emprendimientos fueguinos.

Al respecto, Hernández manifestó que “nos genera una gran satisfacción cerrar esta instancia acompañando el desarrollo de estos nuevos emprendimientos. Esta herramienta la repensamos todos los años, porque también nosotros aprendemos de los resultados de este trabajo colectivo”.

“Sin importar el sector de actividad, el emprendedor necesita herramientas que le colaboren en su organización diaria, su forma de comunicarse, vincularse, vender sus productos y servicios y este programa está armado para ello” detalló.

En tal sentido recordó que “desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y PYME se distinguen dos instancias de fomento: Emprender para Crecer, destinado a emprendimientos iniciales, y Gestión Empresarial, para emprendimientos formalizados que se encuentran trabajando en el mercado y requieren avanzar en la calidad de sus productos, mejoras de sus procesos y fortalecimiento de sus canales comerciales”.

Por su parte, Rodrigo Espinosa declaró que «realizamos este programa por quinto año consecutivo, en el marco de nuestras acciones que contribuyen al desarrollo de los emprendedores de las localidades donde estamos presentes. Con esta edición alcanzamos más de 150 emprendimientos acompañados dentro de la provincia de Tierra del Fuego».

Durante el acto se realizaron 10 menciones honoríficas a los emprendimientos que se destacaron en las categorías Innovación en producto/servicio, Impacto social y ambiental, Potencial de escalabilidad, Estrategia comercial y validación de mercado y Espíritu emprendedor y resiliencia.

Además CAMUZZI entregó capital semilla a la totalidad de los emprendimientos a fin de que puedan invertirlo en la mejora de sus proyectos.