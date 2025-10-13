Se realizó curso de capacitación para entrenadores de voleibol

Desde el pasado jueves 9 al domingo 12, en el anexo del Microestadio de la ciudad de Rio Grande, se llevó a cabo un Curso de Capacitación para Entrenadores de Voleibol Nivel 1, dictado por Marcelo Leiva y organizado por la Federación Fueguina de Voleibol con acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

El curso de entrenador Nivel 1 (Provincial 1) fue dirigido a entrenadores federados de la provincia con el propósito de brindar las mismas oportunidades que se otorgan a todos los entrenadores del país, ya que se rige bajo las normas FeVa.

Durante la capacitación se brindaron módulos teóricos y prácticos finalizando con evaluaciones durante el día domingo.