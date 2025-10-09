“Este gobierno nunca cercenó derechos a los trabajadores como sí se está haciendo desde el gobierno nacional”

Lo sostuvo el viceministro Coordinador de Gabinete, Jorge Canals, al desmentir categóricamente la presentación de un supuesto proyecto de modificación del régimen jubilatorio policial en Tierra del Fuego.

En las últimas horas, comenzaron a circular versiones sobre un supuesto proyecto de modificación del régimen jubilatorio del personal policial en Tierra del Fuego, generando preocupación en sectores vinculados a la seguridad provincial. Ante el impacto de estos rumores, desde el Gobierno provincial salieron a desmentir enfáticamente la existencia de dicha iniciativa.

Según la información difundida, el supuesto proyecto establecería una nueva edad mínima de 55 años para acceder al retiro, además de exigir 30 años de servicio exclusivamente en la policía provincial, sin posibilidad de computar años provenientes de otras fuerzas. También se afirmaba que quienes cumplieran con estos requisitos percibirían el 100% del haber jubilatorio, y que los trámites iniciados antes del 1° de enero de 2025 seguirían rigiéndose por la normativa vigente.

Sin embargo, Jorge Canals, viceministro Coordinador de Gabinete, desmintió enfáticamente la existencia de cualquier tipo de proyecto oficial en este sentido. “De ninguna manera el Gobierno de la provincia ha presentado ningún tipo de estas iniciativas”, sostuvo, al tiempo que vinculó la difusión del supuesto proyecto con maniobras políticas ligado directamente a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Este Gobierno provincial nunca cercenó derechos a los trabajadores como sí se está haciendo desde el Gobierno nacional”, enfatizó Canals al ligar este tipo de cosas “a jugadas de algunos que quieren entorpecer los procesos electorales, que les gusta jugar con el clima social de la gente. No hay ningún proyecto elevado ni presentado por el Ejecutivo provincial. No existe en carpeta ni ha sido analizado, ni será analizado una modificación al régimen jubilatorio de los efectivos policiales”, afirmó.

El funcionario también llamó a consultar directamente en la Legislatura Provincial para verificar que no se encuentra en trámite ninguna iniciativa de este tipo, y remarcó que este tipo de versiones solo buscan “generar un mal clima” en un contexto electoral.

El viceministro Canals lamentó la circulación de estas versiones infundadas e insistió que no existe ningún plan oficial para modificar el régimen jubilatorio del personal policial.