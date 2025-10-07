Se realizó en Río Grande una nueva edición de “Feriantes del Fin del Mundo” en el mes de las maternidades

El Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Representación Política, llevó adelante una nueva edición de “Feriantes del Fin del Mundo” en el marco del Mes de las Maternidades.

En esta edición especial cientos de vecinas y vecinos se acercaron a compartir una jornada que reunió a emprendedores y emprendedoras de diversos rubros, como indumentaria, tecnología, accesorios, artesanías y gastronomía local en el gimnasio de la Escuela Provincial Nº2 de Río Grande.

“El objetivo de esta nueva edición fue generar un espacio que acompañe y fortalezca el trabajo de los emprendedores y feriantes de Río Grande, brindando una instancia de comercialización donde la comunidad pueda encontrar el regalo ideal para el Día de la Madre a precios accesibles”, expresó Fernando Padilla, secretario de Coordinación Política.