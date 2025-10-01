“Trabajamos juntos en esta línea de desendeudamiento para ofrecer soluciones a quienes más lo necesitan”

El Banco Tierra del Fuego (BTF) y el Gobierno provincial anunciaron una línea de asistencia destinada al desendeudamiento de los trabajadores de la Administración Central, Salud, Educación y Seguridad, dirigida a quienes tengan deudas de más de 30 días de mora al 31 de agosto. La iniciativa busca ofrecer una solución concreta para aliviar la situación financiera de los empleados.

Sobre esto, el Ministro de Economía de la provincia, Francisco De Vita, remarcó que “lo que buscamos es un programa de desendeudamiento para los empleados de la administración pública», y agregó: «Sabemos que muchas veces el salario no alcanza, por eso buscamos alternativas complementarias».

«Gracias al esfuerzo del banco y del Ministerio vamos a subsidiar la tasa para nuestros trabajadores y salir con una tasa del 39,5%, algo absolutamente disruptivo para el mercado financiero”, subrayó.

En este sentido, señaló que “venimos buscando una herramienta en tiempos donde el Gobierno nacional sigue ajustando y favoreciendo a pocos. Por pedido de nuestro gobernador, trabajamos juntos en esta línea de desendeudamiento, apelando a la creatividad y al esfuerzo conjunto para ofrecer soluciones a quienes más lo necesitan”.

El programa ofrece hasta 48 meses para cancelar el crédito, con cuotas bajas y sin límite de cupo durante su vigencia. La entidad informará oportunamente los plazos, requisitos y canales habilitados para acceder al programa.