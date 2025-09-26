“Que venga con la verdad, no a hacer operativos en las redes”: vecinos de Identidad Fueguina responden al concejal Buch

Ramón Barrenechea, referente del barrio Identidad Fueguina, salió al cruce de una publicación realizada por el concejal Nelson Buch en redes sociales y aseguró que el video difundido “no refleja la realidad del lugar ni el trabajo que vienen haciendo los vecinos junto al municipio”.

“Me llamaron muchos vecinos, molestos, porque en ese video se muestra el barrio como si fuera tierra de nadie, y no es así”, sostuvo. El video, que según relató tenía una estética de “pequeño cortometraje del bombardeo de Estados Unidos a Irak”, fue presentada en Facebook y generó malestar en la comunidad.

Ramón recordó que desde la entrega de las viviendas en 2015, el barrio tuvo que construirse a fuerza de gestiones: “Llegamos sin servicios. Era un barrio privado de gas, de luz, de todo lo público. Pero conseguimos cloacas, gas, colectivos, recolección de residuos y mejoras en la ruta gracias a la relación con el municipio”.

Ubicado camino al Parque Nacional, Identidad Fueguina está compuesto por 63 familias. Según explicó, allí las dificultades tienen que ver con el suelo de turba y la humedad que afecta las calles. “Es cierto que tenemos problemas, pero estamos en gestión permanente. La Secretaría de Obras Públicas recorrió el barrio hace poco y ya está proyectada la plaza, el playón deportivo y el cordón cuneta”, aseguró.

Sobre la publicación del concejal, fue tajante: “Que venga, que hable con los vecinos, que vea lo que se hace. Todos tienen derecho a opinar, pero no se puede mostrar algo que no es. Porque queda la sensación de que los referentes no hacemos nada, y en este barrio todos saben que me encargo de casi todo, hasta de cuando se pierde un perro”.

Ramón también apuntó contra la falta de respuestas de Vialidad Nacional y la necesidad de un proyecto de pavimentación: “Acá pasan más de dos mil autos por día en temporada, colectivos de turismo, y la polvareda es terrible. El municipio siempre está presente, aunque los tiempos de las licitaciones sean largos. Pero Vialidad está ausente. Yo le diría al concejal que vaya y gestione ahí también”.

El barrio, que en noviembre cumplirá diez años desde su entrega, sigue reclamando obras pendientes, pero defiende lo logrado. “No descubrió el agujero del mate el concejal —ironizó Ramón—. Todo lo que mencionó está presentado en el Concejo Deliberante, pero los recursos no llegan por la situación que atraviesa el país. Lo único que pedimos es que se hable con la verdad y cara a cara, no en un video que muestra un barrio devastado que no existe”.

Radio Provincia