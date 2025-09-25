El Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Ponce, cuestionó la falta de prioridad del Gobierno Nacional en las políticas de cuidado y protección integral de niños, niñas y adolescentes. Frente a declaraciones que señalan el abandono de instituciones, Ponce destacó que los centros infantiles de Ushuaia forman parte de un sistema activo y acompañado por la provincia, aunque reconoció desafíos históricos en su gestión.

Asimismo, Ponce manifestó una ruptura en las políticas federales de protección de derechos, agravada por los constantes cambios en la Subsecretaría de Políticas Familiares de Nación. “No hay espacios de diálogo ni articulación. Se cerraron programas claves para fortalecer instituciones de cuidado en todo el país”, afirmó.

Uno de los mayores vacíos es la desaparición del programa nacional de atención a la primera infancia, históricamente fundamental para la niñez. “En el último Consejo Federal, las provincias exigimos respuestas sobre su reactivación, pero solo hubo promesas de ‘revisión’. Hoy el país no tiene un plan concreto”, sostuvo.

Frente a este escenario, la provincia impulsa estrategias propias como: Acompañamiento territorial mediante programas con ONGs y dispositivos comunitarios; fortalecimiento de centros de cuidado, entendiendo que son la puerta de entrada al sistema proteccional.

“Para nosotros, que una familia llegue a un Centro no es solo una vacante; es el inicio de un camino de acompañamiento integral”, subrayó Ponce, y remarcó: “mientras Nación retrocede, nosotros avanzamos en redes de contención y dispositivos alternativos”.

La provincia continúa reclamando volver a discutir políticas de niñez en agenda nacional y recuperar herramientas que ya existían. “No basta con mostrar edificios en videos; hay que garantizar derechos”, cerró el Secretario, reafirmando que la protección de la infancia es la prioridad fueguina.