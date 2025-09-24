Tiro Deportivo definió a sus representantes provinciales

En el complejo deportivo La Pedana de Río Grande, tuvieron lugar las competencias correspondientes a los Juegos Fueguinos Deportivos en la disciplina Tiro Deportivo, jornada en la que quedó definido quienes serán los representantes en los Juegos Evita.

Luego de disputarse las rondas de tiros, se consagraron en la rama femenina, Nerea Pardo con el primer puesto, en tanto que en segundo lugar se posicionó Zoe Bracamonte. Ambas recibieron las medallas y el reconocimiento de sus pares.

Por el lado de la rama masculina el primer lugar fue para Maximiliano Spiridinoff y en segundo lugar por puntos obtenidos, se ubicó Benjamín Chávez.

Autoridades de la Secretaría de Deportes destacaron y agradecieron a cada uno de los participantes y a los responsables del complejo La Pedana por la organización en conjunto de la competencia.