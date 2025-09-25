En octubre llega el 3er Encuentro Provincial de Educación Artística

El Gobierno de Tierra del Fuego, AeIAS, llevará adelante el 3er Encuentro Provincial de Educación Artística denominado «Territorio e Identidad: Fortaleciendo los Lenguajes Artísticos en Tierra del Fuego AeIAS». Será los días 9 y 10 de octubre en el Gimnasio del Centro Polivalente de Arte (Av. Leandro Alem N°15) de la ciudad de Ushuaia de 8:00 a 17:00 horas.

Organizado por la Dirección Provincial de Educación Artística está destinado a docentes de lenguajes artísticos y estudiantes de carreras afines, desarrollando un despliegue de talleres de cada lenguaje artístico en simultáneo, con el objetivo de promover la oportunidad de compartir experiencias, reflexionar sobre los desafíos actuales y explorar estrategias para fortalecer el papel de las artes en la educación, destacando la importancia del territorio y la identidad cultural en la región.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 3 de octubre a través del siguiente formulario https://forms.gle/Ht95Nt9NJT8Z6ZgD7

Cabe destacar que aquellos docentes de las ciudades de Río Grande y Tolhuin que quieran participar podrán contar con transporte y alojamiento en las cabañas ubicadas en la Villa Deportiva «Eva Perón» del Barrio Río Pipo. Una vez inscriptos a través del formulario se les notificará la asignación del lugar para el alojamiento y/o transporte.

Estos espacios son acciones que se vienen desarrollando desde el año 2020 con el objetivo de fortalecer los lenguajes artísticos y las prácticas pedagógicas en pos de una educación equitativa y de calidad.

Para consultas comunicarse a través del email: dpea.ep@tdf.edu.ar