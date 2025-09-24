La ministra Adriana Chapperón: “jamás se acercó al Centro Infantil Integrado”

Claudia Barreto, delegada de ATE en el Centro Infantil Integrado, salió a desmentir a la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia Adriana Chapperón: “Nada de lo que dijo es cierto». En ese contexto, denunció que, mientras las familias siguen esperando ingresar a la institución y los trabajadores llevan cuatro meses de medidas de fuerza sin respuestas, la ministra nunca se acercó al Centro Infantil. “Es mentira que vino a hablar con la gente; la única vez que estuvo fue el año pasado en un acto”, afirmó, reclamando soluciones concretas, más personal y el reconocimiento de un ítem laboral adeudado.

Barreto aseguró que la ministra “jamás se acercó al centro”, contradiciendo sus declaraciones públicas. “Si no, me gustaría decírselo de frente. Es mentira. La única vez que vino fue el año pasado, cuando el jardín cumplió 40 años con la Vicegobernadora, y después nunca más”, sostuvo y volvió a reiterar que «jamás, jamás» visitó la institución la funcionaria.

La referente sindical describió un panorama crítico: problemas edilicios sin resolver, falta de materiales de limpieza y personal insuficiente e invitó a quienes se quieran acercar al jardín, que lo hagan, pueden «venir a recorrer la institución para que vean que no mentimos. Tenemos enchufes en cortocircuito, humedad de 20 años y hasta un sector cerrado porque los matafuegos están vencidos. Es una vergüenza”, remarcó.

La delegada invitó a recorrer la institución para comprobar las falencias y recordó que durante la gestión anterior se rompieron caños de agua caliente que pasan por los techos. Denunció que primero se hicieron parches, luego nuevas roturas y que incluso quisieron reparar con andamios dentro del jardín mientras había niños presentes, algo que el gremio debió frenar para garantizar la seguridad.

Según explicó, cada mejora conseguida “fue a través de medidas de fuerza, porque nos hemos cansado de pedir por nota y nunca nos escuchan”. También apuntó contra el secretario de Niñez, Mariano Ponce: “Se dignó a bajar después de dos meses y plan de lucha, pero solo para decirnos que no hay plata para nuestro adicional. Y encima se ofende si le marcamos lo que está mal. No nos ha traido respuesta».

Barreto también cuestionó el cierre prolongado de salas y la falta de apertura de nuevos centros infantiles. “Hoy hay mamás esperando en la puerta para inscribir a sus hijos y no se les puede dar asistencia porque no hay personal. El Centro Infantil de Río Grande lleva dos años cerrado. ¿Esa es la prioridad del Gobierno?”, se preguntó.

Sobre las acusaciones de que el gremio exagera los problemas, fue categórica: “No voy a permitir que nos traten de mentirosos. Nosotros trabajamos para las familias y los niños, y quien no se acerca al jardín no ve la realidad”.

La delegada cuestionó que solo legisladores de Forja tengan acceso y denunció la falta de diálogo de las autoridades. Relató que escribe mensajes al secretario de Niñez, Mariano Ponce, y a otros funcionarios sin obtener respuesta, y que la única vez que Ponce bajó fue hace dos meses, ofendiéndose ante los reclamos. “En un ministerio tan sensible, con familias y niños vulnerados, necesitamos soluciones, no silencio”, advirtió, señalando además que muchas madres esperan inscribir a sus hijos pero no pueden hacerlo por falta de salas y personal.

Finalmente sostuvo que el Ministerio no puede cerrarse al diálogo, «la ministra tiene que abrirse, caminar las instituciones y escuchar a la gente. Lo demás son solo discursos y fotos”.

