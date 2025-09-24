Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Se abren las inscripciones en toda la provincia para el Ciclo Escolar 2026 de nivel inicial y primaria

El Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS informa que se abrirán las inscripciones en toda la provincia para el Ciclo Escolar 2026 de nivel inicial y primaria.

Las mismas se realizarán los días 24, 25 y 26 de septiembre en cada establecimiento educativo de las tres ciudades.

En escuelas primarias será de 8 a 10 horas y de 13:30 a 15:30 horas. En tanto en los Jardines de Infantes de 9 a 11 y de 13:45 a 15:45 horas.

Se ofrecerán las vacantes de salas de 3, 4 y 5 años e inscripción de estudiantes de 1° a 6° grado sin vacantes en escuelas públicas. Las secciones de 2 años de nivel inicial se habilitarán con una pre-inscripción con carácter condicional.

Si las inscripciones superaran las vacantes ofrecidas se realizará un sorteo presencial al día 10 de octubre a las 10:00 horas en la institución que sea necesaria.

Para las inscripciones será requisito asistir con DNI original del estudiante o Acta de nacimiento, DNI de Padre, Madre o Tutor y número de CUIL del progenitor/a.

Comparte
Facebook X-twitter Linkedin Whatsapp Telegram Envelope

Seguir leyendo

Últimas noticias

Contacto
Últimas noticias
Seguinos
Instagram X-twitter
© 2025 redintdf.com

Sitio creado por Disew

Escanea el código