El Banco de Tierra del Fuego brindará una capacitación abierta a la comunidad de “Ciberseguridad: de casa al trabajo”

El Banco de Tierra del Fuego invita a la comunidad a participar de la capacitación abierta y gratuita “Ciberseguridad: de casa al trabajo”. La charla, organizada junto a la Agencia de Innovación y el Instituto Provincial de Administración Pública, estará a cargo de Emiliano Piscitelli, conferencista internacional de ciberseguridad, CEO y co fundador de VHGroup, con una amplia trayectoria en seguridad digital.

Durante el encuentro se abordarán temas clave como la prevención de estafas y fraudes digitales (phishing, malware, estafas en redes sociales), el uso seguro de la tecnología en niños, adolescentes y adultos, la configuración segura de dispositivos y gestión de contraseñas, los riesgos en redes sociales como el grooming, y estrategias prácticas para proteger la identidad digital y el entorno familiar.

Los encuentros se desarrollarán en:

Río Grande: lunes 29 de septiembre, a las 11:00 hs, en el Centro Cultural Yaganes (SUM) – Av. Belgrano 319.

Tolhuin: martes 30 de septiembre, a las 11:00 hs, en el Polo Creativo Centro – Pedro Oliva 880.

Ushuaia: miércoles 1 de octubre, a las 11:00 hs, en el Polo Creativo Sur – Gobernador Paz 836.

Con la colaboración de los organismos provinciales, la capacitación es organizada por el Banco de Tierra del Fuego en el marco de su compromiso con la educación financiera y la seguridad digital, pilares fundamentales para acompañar a sus clientes y a la sociedad en el contexto actual.

Para más información, los interesados pueden acceder al sitio web institucional del BTF en http://www.btf.com.ar