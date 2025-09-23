Tita: “Cerca de 300 deportistas fueguinos estarán en los próximos Evita gracias al acompañamiento provincial”

Lo anunció el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia, Agustín Tita, en el marco del encuentro que mantuvo con jóvenes deportistas que tuvieron una destacada actuación de los últimos juegos JADAR, subrayando “la importancia del acompañamiento estatal para garantizar igualdad de oportunidades”.

“Estos chicos representaron un orgullo para todos los fueguinos. Muchos de ellos entrenan con esfuerzo, junto a sus familias y entrenadores, y gracias al acompañamiento del Estado provincial pueden viajar, competir y representar a la provincia en todo el país”, sostuvo Tita en su visita al Centro Provincial de Alto Rendimiento en Río Grande, junto al Secretario de Deportes, Matías Runin.

En un contexto económico complejo a nivel nacional, el Ministro hizo hincapié en la necesidad de defender las políticas públicas que promuevan incluso la vida deportiva de nuestra comunidad. “Hoy más que nunca es clave reflexionar sobre qué tipo de país queremos construir. No se trata de amores y odios, sino de proyectos concretos. Y la nuestra es una gestión que cree en la inclusión, en la producción, en el deporte, en la educación y en la salud como pilares del desarrollo”, enfatizó.

De esta manera, Agustín Tita cuestionó las políticas del gobierno nacional, a las que calificó como centralistas, excluyentes y orientadas al achique del Estado.

“En estos tiempos, donde algunos ponen en duda la importancia del Estado, nosotros demostramos que sin la presencia activa del Estado es imposible garantizar igualdad. La distancia geográfica que tenemos respecto de los grandes centros urbanos exige un acompañamiento permanente. Sin ese apoyo, muchos chicos no podrían siquiera pensar en competir fuera de la provincia”, dijo.

En este sentido, confirmó que una delegación de cerca de 300 jóvenes fueguinos estarán siendo parte de la próxima edición de los Juegos Evita que se realizarán en Mar del Plata.

El viaje de los fueguinos será via terrestre, con colectivos que partirán desde Ushuaia y desde la ciudad de Rio grande. La partida esta prevista para el próximo viernes 27 de septiembre y el regreso a la provincia el 6 de octubre. En tanto que un pequeño grupo de deportistas con discapacidad viajarán en avión.

El encuentro será del 29 de septiembre al 04 de octubre del corriente año. Estos torneos apuntan al desarrollo deportivo integral, con la firme convicción de brindar acceso a quienes se destacan por su capacidad deportiva, en un marco de intercambio cultural entre los participantes.

“Gracias a un Estado provincial cercano a nuestra gente, ahora podemos estar garantizando la participación de nuestros chicos y chicas, con mucho esfuerzo, pero convencidos que esto no solo es participación social, sino también fomentando la vida saludable en nuestras juventudes”,remarcó el Jefe del Gabinete provincial.

Tita también se refirió a la situación económica actual, señalando una fuerte caída de la actividad, el empleo y el consumo. Afirmó que el actual modelo de gestión nacional prioriza el ajuste y el endeudamiento, en lugar de proteger a quien lo necesita.

“Lo que escuchamos hoy es preocupante. Se habla de créditos, de ajuste, de reducción de derechos, pero no de cómo se genera riqueza, empleo o producción. Este gobierno ha perdido el rumbo, y lo que más preocupa es que no lo quiere reconocer”, consideró.