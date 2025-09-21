Congreso de Estudiantes 2025: la voz de las y los estudiantes como motor de transformación educativa 

El Gobierno de la Provincia, a través de su cartera educativa, desarrolló un intenso trabajo en colegios secundarios públicos y privados de toda la provincia con los Pre Congresos de Estudiantes, un proceso participativo que reunió a cientos de estudiantes quienes pudieron reflexionar y debatir ideas sobre la escuela que tenemos, la que queremos y la que proyectamos hacia el futuro, construyendo colectivamente propuestas para fortalecer la educación fueguina.

De esta manera, Tierra del Fuego se prepara para vivir el Congreso de Estudiantes 2025 que iniciará el 3 de octubre en la ciudad de Río Grande en el Gimnasio del Colegio María Auxiliadora, continuará el día 6 de octubre en Ushuaia en el Gimnasio del Polivalente de Arte y culminará en la ciudad de Tolhuin el miércoles 8 de octubre en instalaciones de la Casa del Deporte. Todas estas instancias se desarrollarán de 10 a 15 horas.

El ministro de Educación, Pablo López Silva, destacó que “el Congreso es una oportunidad única para escuchar de primera mano a nuestras y nuestros estudiantes, protagonistas de la transformación educativa que estamos construyendo juntos”.

El Congreso reunirá a los colegios que participaron en los Pre Congresos y contará con ponencias y exposiciones voluntarias de estudiantes que deseen compartir los temas que más los movilizaron durante las mesas de debate. La intención es que las y los jóvenes puedan mostrar sus posturas, propuestas y pedidos para construir, junto a los equipos docentes y autoridades, una agenda educativa verdaderamente inclusiva y transformadora.

Esta instancia es parte central del proyecto de transformación educativa impulsado por el Gobierno provincial, que busca fortalecer la participación estudiantil como pilar del diseño de políticas públicas, reafirmando el compromiso con una educación pública de calidad, participativa y situada, donde cada voz es protagonista del presente y del futuro de la escuela fueguina.