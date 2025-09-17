‘Marcha Federal Universitaria’: La UTN y UNTDF se suman al rechazo generalizado del veto de Milei

La Federación de Asociaciones de Docentes Universitarios (FAGDUT) confirmó una movilización federal en defensa del presupuesto universitario y en rechazo a los vetos del Poder Ejecutivo. En Tierra del Fuego, el punto de encuentro será Plaza de las Américas a las 17, con columna previa de la UTN que saldrá 16.30 desde la sede de avenida Islas Malvinas.

“El país necesita que Diputados respalde el funcionamiento de las universidades y el salario docente”, sostuvo el presidente de FAGDUT en la provincia, Lic. Fabio Seleme, en diálogo con ‘La mañana de la Tecno’ en Radio Universidad 93.5 y agregó: “Convocamos a docentes, estudiantes, no docentes y a toda la comunidad. Esta marcha se articula además con el personal del Garrahan, que también reclama por la emergencia pediátrica votada por el Congreso”, agregó.

Desde el plano nacional, el Ing. Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional, difundió un mensaje convocando a una jornada conjunta de todos los sectores sociales—educación, salud, sistema científico, trabajadores públicos y privados—para “hacer valer la decisión del Congreso y defender derechos esenciales”.

Durante la concentración está prevista la lectura de un documento y palabras de representantes de la UTN y de la UNTDF, en sintonía con la consigna federal. Seleme cuestionó, además, los anuncios presupuestarios recientes del Ejecutivo nacional y pidió “hechos concretos y aplicación efectiva de las leyes sancionadas”.

Cómo será la movilización en Río Grande

16.30 | Concentración de UTN frente a la Facultad (Islas Malvinas).

Marcha | Desplazamiento por Islas Malvinas hasta Plaza de las Américas.

17.00 | Acto conjunto UTN–UNTDF en Plaza de las Américas; lectura de documento y oradores.

La convocatoria remarca que la defensa de la universidad pública, la salud pediátrica y la ciencia “no son causas sectoriales, sino derechos de toda la ciudadanía”, y llama a participar de manera pacífica y amplia.