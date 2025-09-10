Ya se puede votar a los candidatos de los Premios Olivia 

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) informa que desde este miércoles 10 y hasta el domingo 28 de septiembre estará habilitada la votación para elegir a los y las deportistas que serán reconocidos en la 2ª edición de los Premios Olivia, el próximo domingo 5 de octubre en el Microestadio “Cochocho” Vargas.

Los vecinos y vecinas podrán participar ingresando al sitio oficial: 👉https://premios-platino.ushuaia.gob.ar/

En esta edición, además del tradicional Olivia de Oro, se entregará también el Premio Platino, destinado a destacar a los atletas ushuaienses que hoy representan a la ciudad fuera de los límites de la provincia.

La celebración será abierta a toda la comunidad deportiva y al público en general, consolidándose como un espacio de encuentro y reconocimiento al esfuerzo, el talento y la dedicación de nuestros deportistas.