«La gente le dijo no te metas con los jubilados ni con las personas con discapacidad»

La legisladora Victoria Vuoto analizó los resultados de las elecciones en Buenos Aires y advirtió que el mensaje de las urnas “fue un límite al modelo económico de Milei que ajusta a los más vulnerables”.

“Lo que sucedió fue que la gente le dijo: no te metas con las personas con discapacidad, no te metas más con los jubilados, no te metas más con la educación pública”, expresó. Para la parlamentaria, el resultado bonaerense no solo dejó una diferencia de 14 puntos, sino también una señal política clara de “la sociedad que rechazó un modelo que propone destruir al oponente y no ofrece soluciones a los problemas estructurales del país”.

La legisladora advirtió que detrás del discurso moderado del Presidente tras la derrota “se esconde la continuidad del rumbo económico”. “La gente rechazó este modelo porque no llega a fin de mes, porque vive endeudada con la tarjeta de crédito, porque ya no hay horizonte de mejora”, sostuvo.

Consultada sobre el impacto local, dijo que Tierra del Fuego no está aislada de esta crisis, porque “estamos sufriendo el ajuste en programas de salud y educación, la caída del consumo, el cierre de comercios y el riesgo de miles de puestos de trabajo en la industria electrónica”.

Con la cercanía de las elecciones en octubre, pidió traducir el voto en un límite político: “Hoy tenemos 34 senadores que lograron frenar la eliminación de la Ley de Discapacidad y aprobar el financiamiento educativo. Nos faltan tres más para garantizar que las jubilaciones y la universidad pública no vuelvan a ser atacadas”.

Sobre la agenda legislativa provincial, anticipó que trabajan en un proyecto clave: una Ley de Salud Mental para adolescentes. “El 80% de los jóvenes no habla de sus problemas con nadie, sienten que los adultos no los acompañamos. Es urgente avanzar en políticas que los contengan”, subrayó finalmente.

Radio Provincia