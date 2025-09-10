“Vamos a sumar senadores y diputados para consolidar los cambios que la Argentina necesita”

Los candidatos a Senadores Agustín Coto y Belén Monte de Oca mantuvieron una nueva reunión con afiliados y simpatizantes de los partidos que integran la alianza La Libertad Avanza, de cara a las elecciones del 26 de octubre. “Venimos de un pasado desastroso, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande todos los argentinos para salir del pozo donde nos dejaron, para tener el futuro que nos merecemos. La Libertad Avanza, o Argentina retrocede”, subrayó Agustín Coto.

Afirmó que “las ideas de La Libertad Avanza, son las ideas que hicieron que este país sea el lugar donde vinieron nuestros abuelos porque era un lugar donde se podía vivir, trabajar y construir un futuro en libertad”, y remarcó que “el Presidente Javier Milei siempre dijo que iba a ser muy difícil salir del desastre donde nos dejaron los que se robaron el país. Pero este esfuerzo va a llevarnos a no retroceder nunca más”.

Ante los presentes Coto señaló que “mientras los candidatos del kirchnerismo, en todas sus versiones, están viendo si pueden renovar bancas o si pueden ganar la interna peronista que tienen, nosotros estamos trabajando para que el país pueda seguir saliendo del pozo”. Por eso, “el objetivo de estas elecciones es darle más senadores y diputados al Presidente Milei, para consolidar los cambios y tener las leyes que la Argentina necesita, de una vez y para siempre”, sostuvo.

“Los que plantean que somos ‘extremos’ –advirtió Agustín Coto- sepan que lo que tenemos enfrente es extremo: el kirchnerismo que se robó el país, el mismo que tuvo la caradurez de presentar proyectos usando a jubilados y personas con discapacidad sabiendo que eran inviables, y lo disfrazó con una narrativa demagógica que van a seguir repitiendo en este año electoral. El kircherismo, que en Tierra del Fuego se muestra dividido, pero son lo mismo: mienten y operan para volver al pasado. Dicen defender a los fueguinos pero en realidad defienden sus privilegios”, concluyó.

Por su parte Belén Monte de Oca agregó, «sabíamos que no iba a ser fácil, cuando el Presidente Milei asumió el desafío de transformar la Argentina y sacarla del desastre que dejó el kirchnerismo”, y aseguró que “el enorme esfuerzo y sacrificio que estamos haciendo todos los argentinos para salir de ese desastre, es muy valioso. No vamos a retroceder”.

“En octubre vamos a seguir consolidando este camino, estamos listos para dar la batalla en el Congreso por el futuro de nuestro país -subrayó Monte de Oca-. Enfrente está el kirchnerismo y su desesperación por desestabilizar, por destruir, por volver al pasado que estamos dejando atrás”.