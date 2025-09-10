Con presencia fueguina se realizó en Rosario el acto inaugural de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 

Sobre el caer de la tarde de este martes se llegó a cabo en la ciudad de Rosario el Acto de Apertura de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), el cual contó con una delegación de representantes fueguinos.

El acto, a cargo del Presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) Mario Moccia, tuvo el colorido especial que le dan las delegaciones de todo el país que coparon el Parque Independencia y que vibraron con la interpretación del Himno Nacional interpretado por Juan Carlos Baglietto.

Los fueguinos y las fueguinas disfrutaron de la jornada con un clima cálido y completaron el primer día de competencia de estos juegos que reúnen a los mejores deportistas del país.

El Subsecretario de Alto Rendimiento, Gabriel Coto, acompañó a los deportistas durante la ceremonia inaugural y comentó que “estamos muy contentos de estar aquí en Rosario representando a la provincia en estos Juegos que son los mas importantes del país”.

“Ya llegaron los primeros deportistas con el debut de los ajedrecistas Dario Jurado y Diana Ojeda, y la presentación y pesaje de los judocas Luca Avellaneda y Mariano Coto. Con el correr de los días iran llegando el resto de los atletas fueguinos”, indicó.

Finalmente, el funcionario comentó que “la provincia dijo presente en el acto de apertura con los abanderados Diana Ojeda (ajedrez) y Mariano Coto (judo) y fue parte de un suceso histórico para el deporte de nuestro país, como es esta primera edición de los Juegos JADAR 2025”.

COMENZÓ EL AJEDREZ Y DEBUTA EL JUDO

Con la presentación de Darío Jurado y Diana Ojeda, la Selección de Tierra del Fuego hizo su presentación en los JADAR en Rosario, la sede principal.

Ambos ajedrecistas cumplieron doble turno: Jurado obtuvo dos puntos mientras que Ojeda logró tres en horas de la mañana, en la modalidad Blitz, para pasar al turno de la tarde, en el cual se dirimió la modalidad Rapid 960.

En esa categoría Jurado consiguió dos puntos producto de dos victorias sobre siete presentaciones, en tanto que Ojeda alcanzó dos triunfos y un empate (tabla).

Este miércoles por la mañana y por la tarde se pondrán en disputa otras dos categorías para clausurar la actividad del ajedrez.

En el Judo, que espera su jornada única a partir de este miércoles a las 9, se producirá el debut de Luca Avellaneda (hasta 60 kilos) y Mariano Coto Bersier (hasta 90 kilos), quienes comenzarán su periplo en los JADAR en cuartos de final frente al cordobés Franco Quintero y al tucumano Dardo Nieva, respectivamente.