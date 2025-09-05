AGENDA DE ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA

📅 𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 𝟱 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘
📍 USHUAIA
•🌱 Huerta en tu CAPS
14 a 16 h | CAPS 5 (Independencia 1089)
•📚Taller de escritura: “Historias para escribir y contar”. Destinado a jóvenes y adultos
14 a 16 h | CAPS 1 (Facundo Quiroga 2633)
•🧩Juegoteca isla de juegos
15 h | CAPS 3 (Gobernador Valdez 894)
Inscripción: 2901- 618481
•🙋♀️El Rol de las Mujeres como transmisoras Culturales
17 a 19 h | Gobernador Deloqui N° 1465
•🫂 Grupo de reflexión para familiares y redes
18 h | CAPS Ushuaia (Rubinos 153)
📍 RÍO GRANDE
•🤰 Charla pre-parto y post-parto
15 h | SUM del Hospital Regional Río Grande
📅 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟲 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘
•🎨 ¡Sábados Artísticos en toda la provincia! Tango, coro, murga y mucho más
🔗 Conocé todas las propuestas: educacion.tierradelfuego.gob.ar/sabados-artisticos
📍USHUAIA
•🛒 Tu Mercado: Canasta Básica + Emprendedores
12 a 19 h | SUM Escuela N. º 13 – Gobernador Paz 1811
•🎻Programa de Coros y Orquestas
11:30 a 12:45 h | Colegio Los Andes
•🚀¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!
12 a 19 h | Gobernador Paz 836 | Inscripciones: (02901) 307443
•🤸Juegos Fueguinos: Gimnasia Artística, Final.
13 a 16 h | Academia Shenukenk
•☕️Té Acompaño: Encuentro para personas mayores
15 a 18 h | Jardin N° 8 (Facundo Quiroga 1720)
•🖼Muestra 1995 El año que nos tapó la nieve + semana santa del ´95)
19 h | Secretaria de Cultura ( Gobernador Deloqui 1465)
📍 TOLHUIN
•⚽️ Liga Provincial TDF AFA
10 a 18 h | Casa del Deporte
•🚀 ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!
12 a 19 h | Pedro Oliva 880 | Inscripciones: (02901) 498171
•🛒 Tu Mercado:Canasta Básica + Emprendedores
14 a 20 h | Colegio Ramón A. Trejo Noel (Santiago Rupatini 379)
📍 RÍO GRANDE
•🛒 Tu Mercado:Canasta Básica + Emprendedores
11 a 20 h | Gimnasio Escuela N° 2 ( Rivadavia 599)
•🏀Juegos Fueguinos: Básquet 3×3, Final.
11 a 14 h | Gim. Colegio Haspen
•🚀 ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!
12 a 19 h | Thorne 1406 | Inscripciones: (02964) 554827
•🖼Muestra «Vidriera de Artistas»
15 a 19 h | Museo Fueguino de Arte Niní Bernadello (Belgrano 319)
•🏐Juegos Fueguinos: Voley Playa, Final loca.
15 a 18 h | Arenero Bilbao
•🎨Taller de acuarela en el Museo: Mes de las Artes
16 a 18 h | Museo Fueguino de Arte Niní Bernadello (Belgrano 319)
Inscripción: 2964-496318
📅 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟳 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘
📍USHUAIA
•🛍 Tu Mercado – Emprendedores
14 a 19 h | SUM Escuela N. º 13 (Gobernador Paz 1811)
📍TOLHUIN
•🛍 Tu Mercado – Emprendedores
14 a 20 h | Colegio Ramón A. Trejo Noel (Santiago Rupatini 379)
•🏑Federación de hockey pista TDF
09 a 20 h | Casa del Deporte
📍 RÍO GRANDE
•🛍 Tu Mercado – Emprendedores
14 a 20 h | Gimnasio Escuela N° 2 ( Rivadavia 599)
¡Te esperamos!