AGENDA DE ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA

📅 𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 𝟱 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

📍 USHUAIA

•🌱 Huerta en tu CAPS

14 a 16 h | CAPS 5 (Independencia 1089)

•📚Taller de escritura: “Historias para escribir y contar”. Destinado a jóvenes y adultos

14 a 16 h | CAPS 1 (Facundo Quiroga 2633)

•🧩Juegoteca isla de juegos

15 h | CAPS 3 (Gobernador Valdez 894)

Inscripción: 2901- 618481

•🙋‍♀️El Rol de las Mujeres como transmisoras Culturales

17 a 19 h | Gobernador Deloqui N° 1465

•🫂 Grupo de reflexión para familiares y redes

18 h | CAPS Ushuaia (Rubinos 153)

📍 RÍO GRANDE

•🤰 Charla pre-parto y post-parto

15 h | SUM del Hospital Regional Río Grande

📅 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟲 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

•🎨 ¡Sábados Artísticos en toda la provincia! Tango, coro, murga y mucho más

🔗 Conocé todas las propuestas: educacion.tierradelfuego.gob.ar/sabados-artisticos

📍USHUAIA

•🛒 Tu Mercado: Canasta Básica + Emprendedores

12 a 19 h | SUM Escuela N. º 13 – Gobernador Paz 1811

•🎻Programa de Coros y Orquestas

11:30 a 12:45 h | Colegio Los Andes

•🚀¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!

12 a 19 h | Gobernador Paz 836 | Inscripciones: (02901) 307443

•🤸Juegos Fueguinos: Gimnasia Artística, Final.

13 a 16 h | Academia Shenukenk

•☕️Té Acompaño: Encuentro para personas mayores

15 a 18 h | Jardin N° 8 (Facundo Quiroga 1720)

•🖼Muestra 1995 El año que nos tapó la nieve + semana santa del ´95)

19 h | Secretaria de Cultura ( Gobernador Deloqui 1465)

📍 TOLHUIN

•⚽️ Liga Provincial TDF AFA

10 a 18 h | Casa del Deporte

•🚀 ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!

12 a 19 h | Pedro Oliva 880 | Inscripciones: (02901) 498171

•🛒 Tu Mercado:Canasta Básica + Emprendedores

14 a 20 h | Colegio Ramón A. Trejo Noel (Santiago Rupatini 379)

📍 RÍO GRANDE

•🛒 Tu Mercado:Canasta Básica + Emprendedores

11 a 20 h | Gimnasio Escuela N° 2 ( Rivadavia 599)

•🏀Juegos Fueguinos: Básquet 3×3, Final.

11 a 14 h | Gim. Colegio Haspen

•🚀 ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!

12 a 19 h | Thorne 1406 | Inscripciones: (02964) 554827

•🖼Muestra «Vidriera de Artistas»

15 a 19 h | Museo Fueguino de Arte Niní Bernadello (Belgrano 319)

•🏐Juegos Fueguinos: Voley Playa, Final loca.

15 a 18 h | Arenero Bilbao

•🎨Taller de acuarela en el Museo: Mes de las Artes

16 a 18 h | Museo Fueguino de Arte Niní Bernadello (Belgrano 319)

Inscripción: 2964-496318

📅 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟳 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

📍USHUAIA

•🛍 Tu Mercado – Emprendedores

14 a 19 h | SUM Escuela N. º 13 (Gobernador Paz 1811)

📍TOLHUIN

•🛍 Tu Mercado – Emprendedores

14 a 20 h | Colegio Ramón A. Trejo Noel (Santiago Rupatini 379)

•🏑Federación de hockey pista TDF

09 a 20 h | Casa del Deporte

📍 RÍO GRANDE

•🛍 Tu Mercado – Emprendedores

14 a 20 h | Gimnasio Escuela N° 2 ( Rivadavia 599)

¡Te esperamos!