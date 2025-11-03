La Municipalidad de Ushuaia interviene en zonas anegadas tras las intensas precipitaciones

La Municipalidad de Ushuaia continúa con el despliegue permanente de equipos en distintos sectores de la ciudad para atender las consecuencias de las copiosas lluvias registradas desde el inicio de la alerta meteorológica, que ya acumulan alrededor de 100 milímetros, y que continuará hasta la madrugada de este martes.

El director de la Dirección de Defensa Civil, Cristian Álvarez, precisó que entre el domingo y el lunes se recibieron más de 50 llamados, principalmente vinculados a anegamientos y consultas por desbordes. “Estamos trabajando las 24 horas en la calle, articulando rápidamente cada requerimiento con cloaquistas, cuadrillas de tareas prioritarias, Servicios Públicos Municipales y también con la DPOSS”, explicó.

Por su parte, la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Belén Borgna, destacó que el trabajo se realiza de manera coordinada entre el municipio y la provincia, con intervenciones simultáneas en los puntos más afectados. “Ante la cantidad de precipitaciones, algunos pluviales no llegan a desagotar con la velocidad habitual. Mantenemos personal y maquinaria operando de manera constante en la vía pública para acompañar el escurrimiento y mitigar los impactos”, señaló.

El Municipio recordó que, ante cualquier emergencia, las y los vecinos pueden comunicarse al 103 o al CAVUsh, donde los equipos mantienen guardias activas durante las 24 horas.