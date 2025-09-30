Tierra del Fuego recibió a Milei y renovó su apoyo a La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei visitó Tierra del Fuego acompañado por los candidatos a Senadores, Agustín Coto y Belén Monte de Oca; y a Diputados, Miguel Rodríguez y Analía Fernandez. Las actividades se desarrollaron en Ushuaia, donde el Presidente renovó la convocatoria a sumar representantes de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación para consolidar los cambios profundos que necesita la Argentina.

En el inicio de este lunes, el Presidente y los candidatos de La Libertad Avanza recorrieron la Planta 3 de Newsan y dialogaron con los trabajadores sobre los procesos involucrados en la producción electrónica; donde Milei aseguró que “Tierra del Fuego es la muestra de que si le quitás la carga fiscal a un lugar, se expande; si bajas los impuestos y corrés al Estado del medio, funciona mejor”. En referencia al subrégimen industrial fueguino, aseguró que “es un derecho adquirido que vamos a respetar. De hecho el problema no es la ‘ventaja’ de Tierra del Fuego, sino todo lo que se paga de más en el continente”.

Cientos de vecinos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin se reunieron en la Capital fueguina para recibir al Presidente de la Nación. Milei se dirigió a la multitud que entonaba el Himno Nacional Argentino y exclamaba su apoyo a La Libertad Avanza: “Quiero agradecerles por acompañarnos en esta gesta histórica. Vengo a pedirles que no aflojen, sabemos que el camino no es fácil, siempre dijimos que iba a ser duro. No podemos volver atrás”, sostuvo.

Ante la multitud que lo esperaba en inmediaciones de San Martin y Laserre, el Presidente destacó que “vamos por el buen camino, y sabemos que todavía falta pero esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Bajó la inflación, bajó la inseguridad, bajó la pobreza, bajó la indigencia. Les pido que no aflojen, porque La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, sostuvo Javier Milei.

Al cierre de la jornada, militantes kirchneristas y de distintos sindicatos afines a Fuerza Patria generaron disturbios y golpearon a vecinos que se encontraban acompañando a La Libertad Avanza. El candidato a Senador, Agustín Coto, confirmó que por decisión del Gobierno provincial durante todo el día no hubo presencia policial acompañando al Presidente de la Nación, y apuntó: “Que el kirchnerismo use el poder para fomentar la violencia es realmente lamentable”.

Agustín Coto remarcó que “el laburante está con Milei. Todos los fueguinos que se acercaron a darle apoyo, apuestan por el país y están decididos a no retroceder; aunque el kirchnerismo no quiera verlo y siga haciendo de las suyas para volver al pasado y no perder sus negociados”.



