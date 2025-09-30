“Sí, obviamente estoy a favor”: Rodríguez respaldó la posible instalación de una base militar EE.UU. en Tierra del Fuego

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, Miguel Rodríguez, expresó su respaldo a la eventual instalación de una base militar en la provincia con cooperación de Estados Unidos, siempre que la decisión surja del Gobierno nacional.

Las declaraciones se produjeron en una entrevista con Jairo Straccia en Buenas Tardes China, donde el periodista le preguntó de manera directa: “¿Vos estarías a favor de que haya una base estadounidense?”. La respuesta de Rodríguez no dejó lugar a dudas: “Sí, obviamente, sí, sí, estoy a favor de todas las medidas que tome este gobierno nacional”.

Consultado nuevamente sobre si eso implicaría aceptar una base estrictamente norteamericana, el candidato buscó matizar: “No, no es una base de Estados Unidos, quizás sea una base con colaboración de los Estados Unidos”. Sin embargo, evitó precisar qué tipo de cooperación imagina ni con qué objetivos estratégicos.

Rodríguez insistió en remarcar su alineamiento político con la administración de Javier Milei. “Nosotros acompañamos este gobierno nacional, entiendo que todas las medidas que toma este gobierno son beneficiosas para todo el pueblo argentino”, señaló, al tiempo que vinculó su candidatura con la necesidad de ampliar el respaldo parlamentario al Presidente.

En ese sentido, defendió su postura con un mensaje netamente político: “Este es el único gobierno que tiene la capacidad de realmente potenciar a la Argentina y sacarnos del pozo en que nos dejó el kirchnerismo”.

La posibilidad de una base militar extranjera en territorio nacional —y más aún en Tierra del Fuego, una provincia clave por su ubicación estratégica en el Atlántico Sur— reabre un debate sensible en materia de soberanía y política de defensa, que excede la coyuntura electoral pero que Rodríguez no dudó en vincular con su apoyo al oficialismo.

Con información de la Licuadora TDF