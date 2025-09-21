“La Muni más Cerca” estuvo en los barrios 640 Viviendas y Kaupen 

La Municipalidad de Ushuaia realizó un nuevo operativo en el marco del programa “La Muni Más Cerca”, esta vez en las 640 Viviendas y en el barrio Kaupen. El objetivo de esta iniciativa que recorre los barrios de la ciudad es acercar servicios, prestaciones y actividades gratuitas a la comunidad.



Como es habitual, personal de distintas áreas del Municipio interactuó con los vecinos y las vecinas que se acercaron a los lugares en los que se desarrollaron las actividades.



La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó trabajos de limpieza en distintos espacios públicos, mientras que la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades ofreció controles de además de brindar asesoramiento legal y espacios de escucha.



Por su parte, la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, a través del área de Salud, llevó adelante controles de niño sano y evaluaciones de agudeza visual.

Paralelamente, la Dirección de Zoonosis realizó controles y colocación de microchips, entregó antiparasitarios y otorgó turnos para la castración de mascotas.



A su vez, la Secretaría de Gobierno llevó adelante los talleres “Escucha Activa”, espacios de participación comunitaria que se desarrollan a través del Centro de Acción Legal Comunitaria (CALC), en los que se dialoga sobre la vida comunitaria, la relación entre vecinos, las necesidades de obras, el estado de los servicios, y los reclamos, proyectos y propuestas de los vecinos, entre otros temas.

En el barrio Kaupén personal y maquinaria de Servicios Públicos trabajó en el mejoramiento de la traza vial para garantizar la transitabilidad.



La secretaria de Políticas Sociales, Yanira Martínez, destacó que “seguimos trabajando para ampliar y acercar servicios a los vecinos de distintos barrios a través de estos operativos. La idea es que cada vecino pueda acceder a los turnos médicos y a todas las prestaciones que ofrecemos desde el área y desde las distintas secretarías”.



La Municipalidad de Ushuaia continuará replicando estos operativos territoriales en toda la ciudad a fin de llevar soluciones a los vecinos y vecinas, y canalizar inquietudes y propuestas.