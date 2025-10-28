En el mes de la educación inclusiva se llevará adelante la jornada “Nosotros tenemos la Palabra”

En el marco del Mes de la Educación Inclusiva, el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, AeIAS llevará adelante la Jornada “Nosotros tenemos la palabra”, una instancia destinada al público en general para dialogar sobre las políticas de inclusión, donde pondrán voz docentes y estudiantes de instituciones de la modalidad de educación especial y personas con discapacidad.

Se realizará en primera instancia en la ciudad de Río Grande este jueves 30 de octubre en el Centro Cultural Yaganes a las 9:30 horas. En tanto en la ciudad de Ushuaia se desarrollará el miércoles 12 de noviembre en el IPRA, en el mismo horario.

Con el lema “Nada de nosotros sin nosotros” se dialogará en torno a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se abordarán ejes como: Mundo del Trabajo, Educación, Proyecto de Vida y Deporte.

Las y los interesados en participar podrán hacerlo con inscripción previa a través del linkhttps://forms.gle/hJpAAAEBfpqjdCaR7

Desde la Dirección Provincial de Educación Inclusiva se invita a la comunidad a participar de la actividad remarcando la importancia de escuchar al propio colectivo y sus consideraciones, ya que son quienes conocen de primera mano las barreras sociales. Sus aportes son fundamentales para orientar las políticas públicas que la provincia necesita, siendo un punto de partida para transformar el modo en que es pensada la inclusión como una responsabilidad colectiva que se construye todos los días con escucha, con empatía y sobre todo, con acciones concretas.

