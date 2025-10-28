Blanco se despide de la política: “He cumplido una etapa, ahora es momento de nuevas generaciones”

El senador Pablo Blanco habló de los resultados de las elecciones y sobre el futuro del radicalismo y su decisión personal de dar un paso al costado de la política: “Yo creo que he cumplido una etapa”, dijo, y reconoció que la derrota en las urnas, fue un mensaje directo de la ciudadanía: “La gente ha participado activamente y tomó una decisión. Uno podrá compartirla o no, pero hay que respetarla. Yo he recibido un mensaje muy claro a través del voto popular”.

Por Radio Provincia, el senador sostuvo que “el radicalismo no se va a terminar, radicales hay por todos lados, pero la falencia está en los dirigentes”, advirtió. Y apuntó que muchos correligionarios “han tomado caminos personales o se fueron a otros sectores, incluso a apoyar a La Libertad Avanza, un espacio que poco tiene que ver con los principios del radicalismo”.

Su diagnóstico fue duro y directo: “Me parece que no hemos sabido hacer comprender nuestro mensaje. El error está en nosotros”. Blanco recordó además que, tras el gobierno de la Alianza, el partido nunca terminó de reponerse: “Venimos con dificultades desde De la Rúa. Perdimos oportunidades, como en 2023, cuando cinco gobernadores radicales no tuvieron la inteligencia de trabajar en conjunto”.

Sobre el escenario provincial, fue sincero: “Estamos en una situación complicada. Tenemos que mantener toda una estructura sin recursos. Vamos a ver cómo hacemos para mantener abiertos los comités de Ushuaia y Río Grande”.

En cuanto al futuro político nacional, Blanco se mostró prudente con el gobierno de Milei: “El resultado del domingo fue contundente, así que tiene derecho a plantear sus iniciativas. Veremos el alcance y cómo reacciona la gente. Hay que ser respetuosos del voto popular”. Sin embargo, aclaró que su pensamiento no cambiará: “Voy a seguir sosteniendo lo que crea beneficioso para la provincia y me opondré a lo que no lo sea”.

También confirmó que su decisión es definitiva: “No más cargos electivos. Ya cumplí un ciclo y he dado todo lo que podía dar”. “Siempre fui el único gil que puso la cabeza por la Unión Cívica Radical. Empecé con una casa y un auto y termino con una casa y un auto. Que escriban lo que quieran, ya estoy cansado de que manchen mi honra y la de mi familia en redes sociales”.

Pablo Blanco aclaró que no ocupa cargos desde siempre y pidió respeto ante las críticas, aunque admitió que la gente “tiene derecho a opinar”. Reconoció la necesidad de dar paso a nuevas generaciones y aseguró irse con la conciencia tranquila. Mostró preocupación por la situación económica de Río Grande y el posible impacto del arancel cero sobre la industria local.

Finalmente, expresó su deseo de dedicar más tiempo a su familia y a sus nietos, confirmando su retiro de la vida política con serenidad.

