235 fueguinos justificaron la no emisión del voto en casa de Tierra del Fuego

Residentes de Tierra del Fuego AIAS asistieron este domingo a Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires para justificar la no emisión del voto.

Personal administrativo y de la Policía de Tierra del Fuego fueron los encargados de realizar esta justificación y explicar el paso a seguir para concluir con el tramite en la Cámara Electoral Nacional, el cual consiste en subir una foto del certificado a:

infractores.padron.gob.ar

Desde las 10 hasta las 18 horas 235 fueguinos se acercaron a Sarmiento 731 para acreditar que se encontraban a más de 500 kilómetros de su lugar de votación.