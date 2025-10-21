Coto acusó a Melella de frenar el desarrollo fueguino por razones ideológicas

El candidato a senador por La Libertad Avanza, Agustín Coto, cuestionó con dureza al gobernador Gustavo Melella por negarse a adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas del gobierno de Javier Milei para promover la llegada de capitales al país. El dirigente libertario aseguró que “Melella frenó el RIGI por ideología y le da la espalda al desarrollo fueguino”.

Coto recordó que presentó en la Legislatura un proyecto para que Tierra del Fuego adhiriera al régimen, pero que “ni siquiera fue tratado”. “El gobernador no quiso aprobar la adhesión al RIGI impulsada por Milei. Hay un motivo ideológico detrás de esa decisión, una negativa a permitir que lleguen inversiones que podrían transformar la provincia”, afirmó.

El dirigente explicó que el RIGI apunta a atraer grandes inversiones y generar empleo genuino en sectores estratégicos como la energía, la tecnología y la industria. “Es una oportunidad enorme para que Tierra del Fuego se consolide como un polo de desarrollo, pero el kirchnerismo local prefirió cerrarle la puerta por prejuicio político”, señaló.

Coto también recordó que en 2023 el Gobierno provincial duplicó la “tasa de verificación” que se cobra a las industrias, lo que –según dijo– incrementó los costos y afectó al sector productivo. “Mientras Milei baja impuestos y elimina trabas, Melella los sube. Esa es la diferencia entre un modelo que quiere libertad y otro que apuesta al control y la pobreza”, advirtió.

Con tono firme, el candidato cerró su mensaje destacando la necesidad de respaldar el rumbo nacional: “Este es el camino correcto. No aflojemos. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, concluyó.