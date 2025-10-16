Se realizó la apertura de sobres para la refacción y ampliación del Centro de Capacitación y Formación Marítim “Malvinas Argentinas”

En un acto realizado en Casa de Gobierno, la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, junto al subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola, Diego Marzioni, lideraron la apertura de sobres para la refacción y ampliación del Centro de Capacitación y Formación Marítima (CECAFMA) “Malvinas Argentinas”.

La obra, que se ejecutará en el edificio de la Estación de Piscicultura Río Olivia en Ushuaia, incluirá la mejora integral de varios espacios clave. Entre las mejoras planificadas se encuentran la recepción, oficinas, un sector para reuniones y capacitación, sanitarios accesibles, la adecuación para la accesibilidad desde el exterior y la sala de máquinas.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial superior a los 320 millones de pesos, fondos que serán financiados íntegramente por la Provincia, y tendrá un plazo de ejecución de 90 días.

El CECAFMA tiene como misión fundamental brindar formación, capacitación y especialización a personas interesadas en la producción acuícola pesquera, así como a profesionales del ámbito marítimo y personal de la Marina Mercante. Su objetivo es contribuir, mediante la capacitación continua, al desarrollo socioeconómico del país.

Al término del acto, el subsecretario Diego Marzioni destacó que la iniciativa se enmarca en la visión del Gobierno provincial para transformar los recursos hidrobiológicos. “Partimos de una base sólida de capacitación y formación de nuestros técnicos, profesionales e idóneos. Eso es el CECAFMA, donde el foco no sólo estará puesto en la expertiz de la pesca y la acuicultura, sino en una mirada integral hacia el mar”, explicó.

Marzioni recordó que esta obra se suma a otras acciones concretas, como la inauguración del Laboratorio de Toxina y Microbiología y la apertura del Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola. “La obra del CECAFMA viene a complementar la mirada que tenemos en torno al desarrollo de los recursos naturales, donde queremos pasar de ser vendedores y exportadores de materia prima, a exportar producto y conocimiento. Ese es nuestro objetivo principal”, concluyó el funcionario.

Con esta inversión, la Provincia fortalece la infraestructura destinada a la formación de capital humano especializado, sentando las bases para un desarrollo productivo con mayor valor agregado en el sector marítimo y pesquero.