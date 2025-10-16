Así lo expresó el viceministro de Coordinación de Gabinete de la provincia, Jorge Canals, durante el acto de cierre del Seminario-Taller «Gestión de la Seguridad e Intervenciones Policiales” que llevó a adelante el Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, la Municipalidad de Ushuaia y el Instituto Universitario Juan Vucetich, con el objetivo de capacitar y fortalecer a las fuerzas de la Policía Provincial.

En la ocasión estuvieron presentes el Viceministro de Coordinación de Gabinete de Tierra del Fuego AIAS, Jorge Canals; el Jefe de la Policía, comisario general Jacinto Rolón y la magister Paula Delfino en representación del Instituto Vucetich, a quien se le hizo entrega de un presente protocolar por su participación.

Cabe resaltar que durante el seminario, que tuvo una duración de 16 horas, se capacitaron alrededor de 250 efectivos policiales en Ushuaia y Río Grande.

En ese marco, el Viceministro de Coordinación de Gabinete manifestó que “desde el Gobierno de la provincia venimos apostando y vamos a seguir apostando para continuar con este esquema de capacitaciones”, a la vez que destacó “lo calificada que está la policía de la provincia a nivel nacional como una de las principales instituciones”.

Al mismo tiempo, Canals agregó que “es un orgullo que los vecinos encuentren en la Policía a servidores públicos a quienes puedan ir a pedirle una ayuda ante un problema”, y agradeció a los presentes “la participación y el trabajo permanente que hacen cada día”.

“Queremos que nuestra Policía siga siendo un orgullo para todos los fueguinos y en ese sentido vamos a seguir trabajando”, concluyó.

Por su parte, el Jefe de la Policía, comisario general Jacinto Rolón, recalcó la importancia de los temas que se abordaron durante la capacitación “que son de sumo interés para la Policía y para el Servicio Penitenciario provincial”, a la vez que reconoció “al cuerpo docente y a los capacitadores del Instituto Universitario Juan Vucetich por compartir su rica experiencia, y a todos ustedes por su dedicación y voluntad de actualización en doctrina institucional y operativa”.

“El seminario concluye hoy, pero inicia la fase de aplicación, todo esto en base a los conocimientos adquiridos”, sumó e invitó a las fuerzas a “seguir trabajando con la convicción de que la profesionalización de forma constante es la base para ofrecer una seguridad más eficiente y humana a nuestra comunidad”.

En último lugar, el secretario de Gobierno de la ciudad de Ushuaia recalcó “la agenda compartida por la Municipalidad de Ushuaia, el Gobierno de la provincia y el Instituto Juan Vucetich, con el objetivo de capacitar al personal policial de la provincia y generar nuevas redes que permitan conocer otras realidades”.