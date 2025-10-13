Se realizó la presentación de los juegos de la Araucanía 2025

Se realizó el lanzamiento oficial de la 32ª edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que tendrán lugar en la provincia de La Pampa del 6 al 12 de diciembre.

La ceremonia contó con la presencia del Secretario de Deportes, Matías Runín, y los Subsecretarios Gabriel Coto y Erica Briceño, quienes acompañaron a los organizadores en este importante anuncio.

Bajo la organización de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno pampeano, las competencias se desarrollarán en las localidades de Santa Rosa, General Pico, Eduardo Castex, Miguel Riglos, Quehué, Ataliva Roca y General Acha.

La distribución de deportes por sede es la siguiente:

Santa Rosa: Básquet masculino, Fútbol masculino, Judo, Ciclismo y Atletismo.

Eduardo Castex: Vóley masculino.

General Pico: Fútbol Femenino.

Miguel Riglos: Natación.

Quehué y Ataliva Roca: Vóley femenino.

Durante el lanzamiento, se proyectó un video con imágenes de sedes y competencias de ediciones anteriores, generando momentos de gran emotividad.

El Subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social y DDHH, Ceferino Almudévar, agradeció a las autoridades presentes, representantes de ambos países, entrenadores y deportistas. Además, anunció que la Televisión Pública Pampeana realizará una cobertura integral con móviles en cada sede.

El acto finalizó con la presentación de la mascota oficial Pewü, término mapuche que significa «primavera» o «renacer». Simboliza el brote de nueva vida, la esperanza y la conexión con la tierra, representando el espíritu de encuentro, renovación y vitalidad que impulsa estos juegos.