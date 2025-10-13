El Centro Popular de Cultura celebrará el Día de la Música en toda la provincia

En el marco del Día Internacional de la Música, el Centro Popular de Cultura (CPC) llevará adelante una serie de propuestas para celebrar esta fecha que busca destacar el poder transformador de la música y su rol fundamental como herramienta de expresión, encuentro y bienestar.

Se propone una jornada para mostrar y compartir el trabajo realizado durante el año, visibilizando las producciones de los talleres, celebrando una jornada que reconoce a la música como un lenguaje universal que une, inspira e invita a compartir.

En Río Grande se realizará una presentación de los talleres de guitarra, canto y afro ensambles, el jueves 16 de octubre a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Yaganes (Belgrano 319).

Por otro lado, en las ciudades de Tolhuin y Ushuaia, se realizarán diferentes actividades en instituciones educativas, destinadas a estudiantes. En Tolhuin se realizarán muestras de guitarra eléctrica y criolla, además de juegos musicales y dinámicas grupales, en el Colegio Trejo Noel y en Ushuaia, en las Escuelas N°34 “Yak-Haruin” y N°3 “Monseñor Fagnano” se realizarán muestras de los talleres de guitarra criolla y violín, también con actividades destinadas a las y los estudiantes de nivel primario de estas instituciones.

Desde el CPC se sostiene que la música es una de las expresiones más universales y accesibles, capaz de trascender barreras culturales, sociales y generacionales, conectando a las personas y promoviendo el desarrollo integral de quienes la practican. En este sentido, el área de música del centro desarrolla durante todo el año talleres abiertos a la comunidad y gratuitos de guitarra, canto, percusión, ensambles y más, que fomentan el aprendizaje colectivo y el disfrute artístico en espacios comunitarios.

Interesados en conocer más sobre los talleres y actividades del CPC podrán comunicarse por WhatsApp, a los siguientes números:

Río Grande: 2964-401563

Tolhuin: 2964-627779

Ushuaia: 2901-468795