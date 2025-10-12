Se realizó el selectivo provincial de atletismo adaptado para los próximos Juegos de la Araucanía

La Secretaría de Deportes del Gobierno de Tierra del Fuego llevó adelante este sábado, en la pista municipal de atletismo de Ushuaia, el selectivo provincial de atletismo adaptado con vistas a los próximos Juegos Binacionales de la Para Araucanía que se desplegarán en la vecina localidad chilena de Punta Arenas.

«Vinieron 12 atletas de Río Grande que se sumaron a los 12 atletas de Ushuaia. La idea es que de aquí salga la nómina de los 12 representantes de la provincia para los próximos Juegos», mencionó Camil Erro Burg, entrenadora y referente del elenco provincial de atletismo.

En la jornada se realizaron pruebas de velocidad, lanzamiento y salto, con escenarios similares a los que se vivencian en la competencia real. La intención es «conformar un equipo y que se asemejen a las marcas a lo más próximo a una situación y contexto de competencia, y desde luego, con la proyección deseada», dijo la entrenadora.

Por primera vez la Región de Magallanes será la sede de los Juegos Binacionales de la Para Araucanía que se desarrollarán del 18 al 22 de noviembre del corriente año. El epicentro deportivo de los Juegos estará concentrado en la ciudad de Punta Arenas.

«Estamos muy contentos con el equipo, muchos de los atletas ya vienen entrenando desde el año pasado preparándose para esta competencia. Además se encuentran en pleno complemento de entrenamiento en el CePAR, junto al cuerpo técnico y médico de la Secretaría», concluyó la entrenadora.