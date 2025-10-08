Defendamos Tierra del Fuego: «Somos el único frente con propuestas concretas»

El candidato a diputado nacional por Defendamos Tierra del Fuego, Guillermo Löffler, afirmó que el espacio que integra “es el único frente con propuestas concretas y realizables para la provincia”, en el marco de la campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Mientras otros se limitan a repetir consignas importadas desde Buenos Aires, nosotros hablamos de Tierra del Fuego, de lo que nos pasa acá, de los problemas reales de los fueguinos. Nuestras propuestas son concretas, posibles y nacen de escuchar a la gente”, sostuvo Löffler.

Entre los principales ejes de Defendamos Tierra del Fuego se destacan el traspaso de tierras nacionales ociosas a los municipios para su urbanización y acceso a la vivienda; el apoyo a jóvenes deportistas para participar en los Juegos Evita; la defensa activa de la soberanía sobre Malvinas; un proyecto de ley para proteger la industria fueguina y el impulso al turismo como motor de desarrollo.

Löffler cuestionó además la falta de propuestas locales de los espacios Fuerza Patria y La Libertad Avanza, cuyos candidatos “se refugian en slogans nacionales como ‘Frenar la motosierra de Milei’ o ‘Kirchnerismo nunca más’, sin ofrecer soluciones concretas para los fueguinos”.

“El Congreso necesita voces que conozcan la realidad de Tierra del Fuego y defiendan nuestros intereses. No necesitamos más representantes que repitan discursos ajenos. Nosotros venimos a defender la producción, el trabajo y la soberanía desde una mirada fueguina”, remarcó el candidato de la lista 501.