Ushuaia amaneció con carteles en rechazo a la visita de Milei

Las calles de Ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a la visita del presidente Javier Milei, quien continúa la campaña para las elecciones legislativas tras su visita a Estados Unidos en búsqueda de un préstamo. «Patria o Milei», se lee en algunas de las pegatinas que elaboraron vecinas y vecinos.

Paralelamente, un grupo de ciudadanos anunciaron un encuentro “en defensa de la industria, los jubilados, los trabajadores, los estudiantes y las personas con discapacidad”. “No queremos que negocien nuestra soberanía provincial para bancar este modelo de ajuste y timba financiera. La Patria no se vende, fuera Milei! Go Home”, expresa una convocatoria vecinal.

Las frases que aparecieron en las primeras horas de la mañana, muestran el repudio a la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y señalan que “una Argentina distinta” no se puede hacer con “los mismos de siempre” y subrayaron los nombres de los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Patricia Bullrich (Seguridad).

Por otra parte, las pintadas también hicieron referencia a las supuestas coimas que habría recibido la secretaria de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): “Alta coimera – 3%”, se lee en las paredes.

Durante su jornada en Ushuaia, Milei encabezará un acto junto a los candidatos libertarios locales para las legislativas nacionales de octubre y, posiblemente, haga lo propio en otras diez provincias durante las próximas semanas.

“Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”, aseguró del Presidente desde sus redes sociales.

Fuente: NA