“Brik-NIC SRL” y “Trichodf” representaron a la provincia en el concurso “Emprendimiento Argentino 2025”

Los ganadores de la 5ta Edición de “TDF Innova”, organizada por el Ministerio de Producción y Ambiente en el mes de agosto, estuvieron representando a la provincia de Tierra del Fuego en la instancia federal del Concurso Emprendimiento Argentino 2025.

Cabe recordar que “Brik-Nic SRL” y “TrichoDF” obtuvieron el primer lugar en las categorías “Crecimiento y Expansión” y “Despegue Emprendedor” respectivamente, por el cual recibieron un premio monetario de dos millones de pesos, además de acceder a la plataforma nacional del concurso “Emprendimiento Argentino 2025”.

Ambos proyectos fueguinos se destacaron por vincular el aprovechamiento de recursos naturales con agregado de valor: Brik-Nic SRL a partir de un modelo basado en la economía circular y TrichoDF mediante un desarrollo biotecnológico innovador.

La secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández, señaló que «esta participación permitió visibilizar no solo el potencial de los recursos del territorio, sino también las capacidades técnicas y el dinamismo emprendedor presentes en la provincia, con la posibilidad de generar nuevas articulaciones con otros sectores productivos del país».

El evento se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió a 47 emprendimientos de todo el país. Los dos proyectos fueguinos estuvieron entre los seleccionados para esta instancia federal, pero además TrichoDF logró ubicarse entre los 6 primeros a nivel nacional en la categoría “Despegue Emprendedor”, alcanzando una etapa superior de evaluación. En tanto, Brik-Nic SRL quedó dentro de los 47 emprendimientos distinguidos a nivel federal en la categoría “Crecimiento y Expansión”.

Tras evaluar todos los proyectos finalistas, el jurado conformado por instituciones de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, definió como ganadora de la categoría “Crecimiento y Expansión” a «Erisea», primera empresa de la provincia de Chubut en desarrollar suplementos dietarios a base de espinocromas extraídos de huevas de erizos de mar.

En la categoría “Despegue Emprendedor”, el proyecto ganador fue «Pastech» de Buenos Aires, a cargo de desarrollar soluciones tecnológicas para mejorar la productividad en la ganadería pastoril, aplicando tecnología 4.1 para medir, monitorear y gestionar el pasto.

Hernández, valoró la convocatoria, asegurando que “fue muy enriquecedora y con la posibilidad de generar distintos contactos entre empresas, proyectos e instituciones de acompañamiento y en apoyo al ecosistema emprendedor”.

Asimismo destacó también la posibilidad de transferir y transmitir estas experiencias, “las cuales acortan el proceso de conocimiento y de desarrollo de nuestros proyectos locales, con lo cual estamos muy conformes con esta experiencia que resultó ser muy positiva para todos”.