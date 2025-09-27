La delegación de Tierra del Fuego viaja rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025 

Este sábado, los deportistas y las deportistas fueguinas iniciaron el viaje rumbo a la ciudad de Mar del Plata, con el propósito de participar de una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita que se desarrollarán oficialmente del lunes 29 al sábado 4 de octubre.`

La delegación de Tierra del Fuego está compuesta por 276 personas, quienes en 5 colectivos de larga distancia de la empresa Taqsa Marga, de Ushuaia y Rio Grande, comenzaron el viaje con destino a la ciudad “feliz” para que se instalen y esperen el inicio de la competencia. Los fueguinos se alojarán en 3 hoteles céntricos diferentes.

El próximo lunes 29 se realizarán las acreditaciones de todos los deportistas y se aguardará el Acto Inaugural que será en Polideportivo Malvinas Argentinas, mientras que las actividades, comenzarán el martes 30.

Los Juegos Nacionales Evita se llevarán a cabo del 29 de septiembre al 4 de octubre, y reunirán a más de 8.600 representantes de todo el país, que habiendo sorteado con éxito los clasificatorios locales y provinciales obtuvieron su derecho deportivo de acceder a la final nacional a disputarse en Mar del Plata.

Entre las competencias deportivas a desplegarse en los escenarios deportivos de la villa balnearia, se apreciarán deportistas de entre 13 y 17 años, que demostrarán su talento en 36 disciplinas deportivas.

Además, este año los Juegos Deportivos Nacionales Evita, serán clasificatorios en tres disciplinas (atletismo, tenis de mesa y natación) para los Juegos Sudamericanos Escolares 2025 que se disputarán en diciembre en Asunción, Paraguay, bajo la organización del Consejo Sudamericano del Deporte y que contará con la participación de 1500 jóvenes de esta parte del continente.

El secretario de Deportes, Matías Runín comentó “estamos realmente muy contentos de haber podido llegar hasta acá. Es el resultado del gran esfuerzo que realizaron las federaciones, asociaciones, los clubes y la secretaría, quienes trabajaron para que estos Juegos sean una realidad”.

“Tenemos muy buenos deportistas en la provincia, pero principalmente estos juegos son para que los chicos y las chicas vivan una experiencia especial en una maravillosa ciudad como es Mar del Plata. Les deseo el mayor de los éxitos para todos y espero que se diviertan y disfruten al máximo de esta semana de acción” concluyó.